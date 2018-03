Hard holt sich in Krimi gegen Westwien 4. Cuptitel

Der HC Hard hat sich in einem Cupkrimi gegen Westwien am Samstag den ersten Titel der Saison gesichert! Der HLA-Leader aus Vorarlberg musste auf dem Weg zum insgesamt vierten Cuptriumph nach 2005, 2008 und 2014 allerdings in die Verlängerung, siegte schließlich 31:30. Westwien, das am Samstag im Halbfinale Gastgeber Fivers eliminiert hatte, verpasste in der Hollgasse den ersten Cuptitel seit 26 Jahren.