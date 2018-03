Messi bewahrt Barcelona vor Pleite in Sevilla!

Sevilla ging durch Treffer von Franco Vazquez (36.) und Luis Muriel (50.) mit 2:0 in Führung und ließ danach einige Konterchancen aus. Die Rechnung dafür gab es in der 88. und 89. Minute: Zunächst traf Luis Suarez aus einer Standardsituation, danach war Lionel Messi per Weitschuss erfolgreich. Der zuletzt an Muskelproblemen laborierende Argentinier war erst in der 58. Minute eingewechselt worden und ermöglichte Barca noch eine passable Generalprobe für das Viertelfinal-Hinspiel der CL gegen AS Roma.