Nach Ostern die nächsten Lkw-Bremsen bei Kufstein

Damit der reguläre Verkehrsfluss bestmöglich aufrechterhalten werden kann und die Zu- sowie Abfahrten entlang der Autobahn offen bleiben, steht damit am Dienstag die nächste Blockabfertigung für Lastwagen bei Kufstein-Nord an. Diesen Checkpoint werden wieder nur rund 250 bis 300 Lkw pro Stunden passieren dürfen. Ebenso werden am Donnerstag, an dem es in den vergangenen Jahren auch häufig zu Problemen und Staus kam, Laster blockweise abgefertigt.