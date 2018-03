Suchtgiftring schmuggelte Speed aus Slowenien

80.000 Euro Verkaufswert

Bei den weiteren Erhebungen konnten zwei Männer aus Puchenau (21) und Luftenberg (20) ausgeforscht werden, die den Verdächtigen jeweils ihre Fahrzeuge für Drogenfahrten zur Verfügung gestellt und dafür Drogen bekommen haben sollen. Laut Polizei sollen 7,5 Kilo Speed mit einem Straßenverkaufswert von 80.000 Euro ins Land geschmuggelt worden sein.

Das Suchtgift dürfte nicht nur bei illegalen Technopartys in Amstetten, Bruck an der Leitha, Kremsmünster und Vöcklabruck, sondern auch auf größeren Partys in Tschechien weiterverkauft worden sein.