Der Mr., seine Mrs. und ihre Liebe zu Platten

Seiner besseren Hälfte, Elli Andersen, in Graz besser bekannt unter ihrem DJ-Namen Mama Feelgood, wurde die Leidenschaft für Schallplatten quasi in die Wiege gelegt. „Meine Mama hat beim Melodie gearbeitet, einem Plattengeschäft beim Jakominiplatz“, erzählt sie, „ich bin also mit Platten aufgewachsen“. Als Teenager habe sie dann so richtig mit dem Sammeln begonnen.