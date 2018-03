Doppelpack! Arnautovic glänzt bei West-Ham-Sieg

ÖFB-Star Marko Arnautovic ist auch in der Premier League in Torlaune. Der Wiener erzielte am Samstag beim 3:0-Heimsieg von West Ham gegen Southampton noch vor dem Seitenwechsel einen Doppelpack und schraubte sein Konto in der laufenden Saison auf neun Treffer. Das zweite Tor „widmete“ Arnautovic offenbar Gästetrainer Mark Hughes, der Southampton erstmals betreute.