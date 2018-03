SPÖ-Karriereplanungen: Raus aus der Depression

Unter anderem deshalb soll sich Kern zuletzt dazu entschlossen haben, bis zu den nächsten Nationalratswahlen an der Parteispitze zu bleiben. Böse Zungen behaupten allerdings, dass ein Mangel an lukrativen Angeboten aus der Privatwirtschaft ein weiteres Motiv für Kerns Verbleib in der Politik sein soll.