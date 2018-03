17 Millionen Kilometer täglich werden zurückgelegt

Gut zwei Drittel aller Fahrten in die Arbeit werden in Salzburg mit dem eigenen Auto zurückgelegt. Das ergab eine Studie des Verkehrsclubs Österreich, kurz VCÖ. Das entspricht 232.000 Autofahrten pro Werktag. 48.100 Strecken werden mit dem Fahrrad bestritten. Damit liegt der Drahtesel noch vor den öffentlichen Verkehrsmitteln, die auf 34.000 Fahrten pro Tag kommen. Immerhin noch 21.900 Wege werden zu Fuß erledigt. Die restlichen 34.000 Fahrten im Salzburger Berufsverkehr werden als Beifahrer oder mit dem Motorrad erledigt. „Wenn es gelingt, die Arbeitsmobilität vom Auto stärker in Richtung öffentlichen Verkehr oder Fahrrad zu bringen, dann ist das gut für die Umwelt, entlastet die Straßen, verringert Staus und jene, die keine Alternative zum Auto haben, kommen schneller ans Ziel“, sagt VCÖ-Experte Markus Gansterer.