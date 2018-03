Schalke verhindert Meistertitel-Gewinn der Bayern!

In Gelsenkirchen hatte Schalke mit den Freiburgern lange Zeit große Mühe, ehe Daniel Caligiuri in der 63. Minute per Elfmeter auf 1:0 stellte. Unmittelbar danach sah Freiburg-Goalgetter Nils Petersen Gelb-Rot, was wiederum seinen Trainer Christian Streich dermaßen zur Weißglut brachte, dass er auf die Tribüne geschickt wurde. Von dort sah der Coach, wie ÖFB-Teamstürmer Guido Burgstaller in der 73. Minute mit seinem neunten Liga-Saisontor für die Entscheidung sorgte.