Antikes Zahlen-Rätsel gelöst

Die Fragestellung, die Diophantus vor so vielen Jahren in Alexandra aufstellte, ist komplex: Er suchte eine möglichst große Menge von ganzen Zahlen, „so dass, wenn man aus dieser Menge irgendwelche zwei Zahlen wählt, diese miteinander multipliziert und dann eins addiert, eine Quadratzahl herauskommt“. In der Renaissance belegte der französische Mathematiker Pierre de Fermat, dass die vier Zahlen 1,3, 8 und 120 diese besondere Eigenschaft teilen. Beispiel: 1*3+1=4=2^2.