Kaiserslautern lebt - dank 4:1-Sieg in Duisburg

Der 1. FC Kaiserslautern will sich ganz offensichtlich nicht und nicht mit dem Abstieg aus der zweiten deutschen Liga abfinden! Die „Roten Teufel“ aus der Pfalz, die nur nach zwei (!) Spieltagen in der laufenden Saison NICHT auf einem fixen Abstiegsplatz lagen, feierten am Samstag in der 28. Runde einen überraschenden 4:1-Auswärtssieg beim MSV Duisburg. Zwar fehlen weiterhin fünf Punkte auf das rettende Ufer, die Hoffnung lebt allerdings. Und das vor allem dank eines Mannes…