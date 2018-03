Russen-Jet vor Abflug in London durchsucht

Am Samstag gab das Außenministerium in Moskau bekannt, dass Großbritannien die Mitarbeiterzahl an seiner Botschaft in Moskau um etwa 50 reduzieren muss. So solle ein Gleichstand mit der Mitarbeiterzahl der russischen Vertretungen in Großbritannien erreicht werden, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Samstag der Deutschen Presse-Agentur.