Spezialeinheit Cobra feiert ihren 40. Geburtstag

Etwas mehr als 400 Männer und drei Frauen sorgen dafür, dass Österreich trotz zunehmender Terrorbedrohung sicherheitstechnisch im grünen Bereich bleibt. Cobra-Kräfte werden immer dann eingesetzt, wenn besondere Bedrohungslagen wie etwa bei Amokläufen, Anschlägen oder in Flugzeugen bestehen. Von acht Dienststellen im ganzen Land ist ein Kommando in spätestens 70 Minuten an jedem Punkt der Alpenrepublik voll einsatzbereit.