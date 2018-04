Platter will Natur- oder Nationalpark für Tirol

„Wer Gutes bewahren will, der muss viel verändern!“ Das ist das Motto von LH Günther Platter. Den Mut zur Veränderung hat er bereits 2013 bewiesen: Damals hat er die Roten erstmals in der Geschichte der 2. Republik aus der Tiroler Landesregierung geschmissen. Und dafür gab es gute Gründe: Die SPÖ hat bei der letzten Sitzung - in der Causa Agrargemeinschaften - gegen den Koalitionspartner gestimmt. Ein No-Go, das die Genossinnen und Genossen auf die sehr harte Oppositionsbank manövrierte. Nach der letzten Wahl hätte die SPÖ die einmalige Chancen gehabt, wieder in die Regierung zurück zu kehren (und die ÖVP hatte ernste und ehrliche Absichten), doch die Tiroler SP-Chefin Elisabeth Blanik hat sich dank ihres „Verhandlungsgeschickes“ selbst aus dem Rennen genommen. Ob aus reinem Egoismus oder im Sinne der Partei - darüber scheiden sich die Geister. In und außerhalb der SPÖ!