„Bittgesuche“ an den Landtag stärken!

In Richtung 100, so ist aus der SPÖ zu hören, marschiert gerade die Zahl der Petitionen an den oö. Landtag, mit denen sich Gemeinden und Privatpersonen gegen die Kostenpflicht für die Nachmittagsbetreuung und für den „Erhalt der Kinderbetreuung in Oberösterreich“ überhaupt einsetzen.