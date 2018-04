Genuss mit Schmackhaftem aus der Region

Auf heimische Produkte umgestellt

Denn seit der Wiedereröffnung ihres elterlichen Wirtshauses in Brunnental nahe Schärding hat die 52-Jährige die Küche komplett auf heimische Produkte umgestellt. „Ich weiß von all meinen Produkten, wer es anbaut, wer es erntet, wer sich um das Tier kümmert - und vor allem: wie“, betont die motivierte Köchin, der das Zubereiten von Speisen schon in die Wiege gelegt wurde. Denn schon die Eltern führten das Gasthaus, in dem Erni Haas heute ihr „Erni kocht“ voller Enthusiasmus führt.