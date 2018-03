Heftige Kritik! Ried-Kicker Kerhe sauer auf Schiri

Winterkönig Ried kommt im Frühjahr weiter nicht auf Touren. Am Freitag kassierten die Oberösterreicher in Hartberg die zweite Niederlage in Folge. Damit rutschte das Team von Lassaad Chabbi in der Tabelle auf Platz fünf zurück. Vor allem Manuel Kerhe war nach der Partie extrem sauer auf die Schiedsrichter. Ein glasklares Foul am Innviertler im Strafraum wurde einfach übersehen (siehe Video oben ab 02:58).