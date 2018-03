Ultras im Gästesektor! Rapid umgeht Sperre

Rapid akzeptiert die von der Bundesliga ausgesprochenen Strafen für die Vorfälle im Wiener Derby im Februar. Gleichzeitig signalisieren die Grün-Weißen aber ihren Protest gegen die Sanktionen, indem ihre eigenen Fans im Heimspiel am 7. April gegen den SKN St. Pölten im Gästesektor untergebracht werden. Das gaben die Hütteldorfer am Samstag in einem offenen Brief bekannt. Doch damit droht Rapid neuerlich eine Strafe.