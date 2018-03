„Das Backrohr darf nicht zur Heizung werden“

Bis zu 1000 Euro nachzahlen

So sind Nachzahlungen von über 1000 Euro leider auch in finanziell schwachen Haushalten nichts Besonderes. Die Konsequenz: Wer der Aufforderung zur Nachzahlung nicht nachkommt, wird abgedreht. Georg Willi verweist, dass es mit einem Fonds der AK Tirol und dem „Netzwerk Tirol hilft“ zwar Auffangnetze für besondere Härtefälle gibt, aber er will das Problem an der Wurzel packen: „Das Land hat mit der Initiative Doppelplus ein Programm gestartet, das Menschen mit geringem Einkommen eine Beratung ermöglicht und leicht umsetzbare Einsparungsmöglichkeiten zeigt.“