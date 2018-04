Raus aus dem Winterschlaf!

„Wir sehen immer wieder Sehnenrisse oder -entzündungen, weil die Patienten zu schnell zu viel wollten“, erklärt die Oberärztin. Wer jetzt aus dem Winterschlaf „erwacht“ und glaubt, an vielleicht vorhandene Hobbysport-Leistungen des Herbstes andocken zu können, riskiert starke Schmerzen: „Man beginnt eigentlich wieder bei Null. Daher wäre es besser, kontinuierlich sportlich zu sein“, weiß die Medizinerin, die ihre Fitness am Rücken eines Pferdes in Form hält.