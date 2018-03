Nordkorea will an Olympia 2020 und 2022 teilnehmen

Nordkorea will auch an den nächsten Olympischen Spielen teilnehmen, die ebenfalls in Ostasien ausgerichtet werden. Bach wolle sicherstellen, „dass das IOC mit der Volksrepublik (Nordkorea) bei der langfristigen Vorbereitung für die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio und den Winterspielen 2022 in Peking zusammenarbeitet“, hieß es.