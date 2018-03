Alexander Zverev folgte Isner ins Miami-Finale

Alexander Zverev greift am Sonntag in Miami nach seinem dritten Titel bei einem Masters-1000-Turnier. Der deutsche Tennisprofi setzte sich am Freitag im Halbfinale gegen den Spanier Pablo Carreno mit 7:6(4),6:2 durch und spielt nun gegen John Isner (USA) um seinen ersten Turniersieg 2018. Die Verbesserung von Rang fünf auf vier ist schon fix, bei einem Erfolg könnte Zverev am Montag als Weltranglisten-Dritter ausgewiesen werden.