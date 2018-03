Innviertler Serien-Feuerteufel gefasst!

„Faszination am Feuer und der Kick, den sie bekamen, wenn etwas brannte. Das gaben sie als ihr Motiv an“, berichtet Alois Ebner, Sprecher der Staatsanwaltschaft Ried. In den vergangenen Wochen verübten der 14-jährige Schüler und der 15-jährige Arbeitslose insgesamt sechs Brandanschläge in Mattighofen und Schalchen, wo sie auch zu Hause sind. Zwei Holzhütten, eine Wiese, zwei Hochstände und ein Kindergarten waren die Ziele. Nun kam ans Licht, dass sie bereits im Jänner mit Brandlegungen angefangen, auch ein Bootshaus angezündet hatten. Insgesamt gehen zehn Brände auf ihr Konto. Schon früher waren die Teenager durch Vandalismus aufgefallen.