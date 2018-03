Ein Dokument für die Salzburger Musik-Szene

Vor allem mit Reinhard Bayer hat Pichler bei den „The Bluebeats“ in den 1960er-Jahren seine Heimat gefunden. Er versuchte sich auch im Jazz, später gründete er die Unplugged-Band „Three of us“. Mit Bayer nahm er 2010 sein Debüt-Album „Pay the Price, Homerecording“ auf.

Jetzt also eine Zeitreise. „Mit allen beteiligten Musikern habe ich zumindest einmal musiziert. Bälle, 5-Uhr-Tees, Hochzeiten und so etwas“, erzählt Pichler. Durchwegs Eigenkompositionen sind dabei, die Texte schrieb er auf Reisen. „Die Grundstimmung ist besinnlich“, sagt er nachdenklich.

Eine Ära geht zu Ende.