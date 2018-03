Rapids Giorgi Kvilitaia: Warten auf Premiere

Im Pappelstadion matchen sich am Sonntag die Top-Torjäger im Liga-Frühjahr: Mattersburgs Smail Prevljak ist 2018 mit zehn Toren die Nummer eins, gefolgt von Kvilitaia mit fünf Treffern. Dem aber, seit er bei Rapid ist, eines nicht gelang - in der Meisterschaft außerhalb von Wien zu treffen. Von seinen bisher 13 Treffern gelangen dem Angreifer zwölf im Allianz-Stadion und eines beim 1:1 gegen die Austria im Februar 2017 im Happel-Stadion. „Das war mir nicht bewusst. Man sieht eben, dass ich mich in Wien am wohlsten fühle“, nimmt er es mit Humor, fügt aber hinzu: „Natürlich ist es höchste Zeit für diese Premiere. Am besten gleich am Sonntag in Mattersburg.“