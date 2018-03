Gardos & Pfeffer im Achtelfinale der Spanish Open

Die Achtelfinal-Partien bei diesem Challenge-Series-Turnier des in Granada wohnhaften 39-jährigen „Lokalmatadors“ Gardos sowie des 23-jährigen Pfeffer sind für den frühen Samstagnachmittag angesetzt. Sie treffen auf den Japaner Asuka Machi bzw. Li Hon Ming aus Hongkong. In der ersten Hauptrunde waren die Qualifikanten David Serdaroglu und Alexander Chen ausgeschieden. Narayan Kapolnek, Maciej Kolodziejczyk und Thomas Grininger blieben in der Qualifikation hängen.