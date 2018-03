Mini-Kreisverkehr ist jetzt fix

Staugeplagte und „Krone“-Leser kennen das Problem: Weil trotz der Teil-Umfahrung so viel Verkehr durch den Ort fließt, kommt es an der „Gugg-Kreuzung“ immer wieder zu Wartezeiten. Der Vorrang wurde mit der Freigabe der Umfahrung im Mai 2014 geändert: Autos, die vom Marktplatz kommen oder zufahren, müssen warten. Straßwalchen erhoffte sich dadurch eine Verkehrsberuhigung im Zentrum, die aber nicht eintrat. Auch viel Schwerverkehr rollt trotz Fahrverbot noch durch. Ortschef Fritz Kreil: „Der Verkehr hat in den letzten Jahren überall stark zugenommen.“ Eine weitere Umfahrung Richtung Frankenmarkt ist im Moment nicht realistisch.