Isner stoppt in Miami Serie des müden Del Potro!

Isner erweist sich zusehends als Spezialist für Masters-1000-Turniere. Viermal, so oft wie kein anderer, stand der 32-Jährige in den vergangenen zwölf Monaten auf dieser Stufe in der Runde der besten vier. In Miami wird er am Sonntag sein viertes 1000er-Endspiel bestreiten, wobei er auf den ersten Sieg noch wartet.