Kapfenberg gewann steirisches Derby in Fürstenfeld

Tabellenführer Bulls Kapfenberg hat am Freitag in der 29. Runde der Basketball-Bundesliga der Herren einen überzeugenden 85:62-Erfolg bei den Fürstenfeld Panthers gefeiert. Die Gastgeber stellten im Finish dieses steirischen Derbys bereits ab, um Kräfte für das Nachzügler-Duell am Ostermontag daheim mit UBSC Graz zu sparen. Kapfenberg hat nun wieder vier Punkte Vorsprung auf Gmunden.