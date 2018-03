A1-Halbanschluss bei Pichling vor Überprüfung

„Ein A1-Halbanschluss auf Höhe Pichlinger See in Fahrtrichtung Salzburg könnte für eine spürbare Verkehrsentlastung im Linzer Süden sorgen“, will FP-Infrastrukturreferent Markus Hein die Pläne, die schon vor 25 (!) Jahren der damalige Linzer Bürgermeister Franz Dobusch auf dem Tisch hatte, auf ihre Gültigkeit überprüfen lassen. Erst danach würde er das Gespräch mit Land, Asfinag und St. Florian (wegen benötigter Grundstücke) suchen. Zu den Kosten meint Hein: „10 Millionen Schilling hätte es damals gekostet. Heute muss man wohl das Währungszeichen bei der Summe tauschen.“