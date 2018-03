Wacker Innsbruck stürmt weiter Richtung Aufstieg!

Tabellenführer Wacker Innsbruck marschiert weiter unbeirrt in Richtung Meistertitel in der Ersten Liga! Am Freitag feierte Wacker ein 2:1 (2:0) über Liefering und baute den Vorsprung auf seinen ersten Verfolger Wr. Neustadt drei Tage vor dem direkten Duell auf sieben Punkte aus. Der SCWN kam zu Hause über ein 2:2 (0:1) gegen Wattens nicht hinaus.