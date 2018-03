Westwien gewinnt Cup-Thriller gegen Fivers!

Was für ein Handball-Krimi! Westwien gewann nach dem Derby in der Liga nun auch das Cup-Halbfinale bei den Fivers, noch dazu in der Halle des Erzrivalen in der Hollgasse. Und packender hätte es nicht zur Sache gehen können, nach regulärer Spielzeit (25:25) musste die Verlängerung her. Dort setzte sich westwien mit 29:28 durch.