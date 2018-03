IOC-Präsident Bach traf Nordkoreas Kim Jong-un!

Bach habe anschließend bestätigt, dass Kim Pläne unterstützt, nordkoreanische Sportler zu den Olympischen Spielen 2020 nach Tokio und zwei Jahre später nach Peking zu entsenden. Bach war bereits am Donnerstag zu seinem dreitägigen Besuch in Nordkorea eingetroffen. Am Flughafen war er zunächst von Sportminister Kim Il-guk und Jang Ung, Mitglied des Nordkoreanischen Olympischen Komitees, empfangen worden.