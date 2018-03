Mit 1940. Tor ist Weber im Klub der Superstars

Selten muss sich Robert Weber mit zwei Toren pro Match zufriedengeben. Dennoch wird Österreichs Handball-Nationalspieler sein zweiter und letzter Treffer zum 4:2 beim 29:27-Sieg in Wetzlar ewig in Erinnerung bleiben. Ist es doch ein historischer. Mit seinem 1940. Tor seit 2008 stieß er in den elitären Klub der zehn besten Werfer aller Zeiten in der deutschen Bundesliga vor.