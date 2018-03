Ostern: Beim Nesterlsuchen wird‘s stürmisch

Weihnachten war kaum kälter ...

Wetterbegünstigt zeigt sich hingegen der Süden. In Kärnten und Osttirol lockern die Wolken im Tagesverlauf auf und es bleibt überwiegend trocken. Die Höchstwerte liegen bei kräftigem Nordwestwind meist zwischen vier und zehn Grad, im Süden bei bis zu 14 Grad. Zum Vergleich: Heuer zu Weihnachten war es in weiten Teilen Ostösterreichs mit Werten um die zehn Grad plus auch nicht viel kälter.