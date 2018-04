Zukunft des Linzer Flughafens wird zur „Chefsache“

Am 1. Mai tritt Norbert Draskovits seinen Job als Geschäftsführer des Flughafens an. Nach über 20 Jahren geht die Ära von Gerhard Kunesch zu Ende, der in Pension geht. Das Land Oberösterreich und die Stadt Linz sind zu je 50 Prozent Eigentümer des Flughafens, der ins Trudeln geraten ist. Die Passagierzahlen gingen 2017 auf 402.007 zurück, wobei die Krisen in der Türkei und in Ägypten sowie der Rückzug von FlyNiki eine Rolle spielten.