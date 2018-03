Stadt zählt nur ein Viertel

390.000 Bürger des Landes sind am 22. April wahlberechtigt. Das sind fast gleich viele wie bei der Wahl 2013. Dennoch haben sich einige Schwerpunkte verlagert.

* Der Flachgau hat, wie bei der vergangenen Wahl, die meisten Wähler: 112.646 Menschen können ihre Stimme abgeben. Das sind um 2500 mehr als beim letzten Mal.

* Die Stadt Salzburg hat in diesem Zeitraum Stimmberechtigte im fast gleichen Ausmaß verloren. Knapp über 97.000 Wähler dürfen zur Urne schreiten.

* Um etwas mehr als 500 Personen auf 43.015 hat der Tennengau zugelegt.

* Der Pongau mit 57.700 und der Pinzgau mit 63.365 Stimmen sind kaum verändert. Ebenso nahezu gleichbleibend ist der Lungau mit einer Zahl von 19.019.

„Der Anteil der Wahlberechtigten in der Stadt Salzburg hat im Verhältnis zu jenen im gesamten Bundesland von rund einem Drittel vor 34 Jahren, auf nur mehr ein Viertel abgenommen“, sagt der Leiter der Landesstatistik Gernot Filipp.