„Toni‘s Freilandeier“ verlassen die Steiermark

Bis 13. April werden die Eier noch in Glein (Gemeinde St. Margarethen bei Knittelfeld) verpackt, danach liefern fast alle bisherigen Eierlieferanten - konkret etwa 80 Freilandbetriebe aus der Steiermark, aus Ober- und Niederösterreich - an die Firma Amering in Vorchdorf (Oberösterreich). Geplant sind 40 bis 50 Millionen Stück Eier pro Jahr. Die Landwirte hatten sich bereits im Februar mit Amering geeinigt. Dass der „Toni’s“-Standort im Oberen Murtal mit zuletzt 38 Mitarbeitern nicht zu retten ist, wurde seit Beginn der Insolvenzeröffnung im Dezember befürchtet.