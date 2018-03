Ab heute werden die Böller krachen

Der Tradition nach verkündet das Böllerschießen am Morgen des Ostersonntags die Auferstehung des Herrn. In einigen Gemeinden Kärntens werden schon am Karsamstag neben dem Osterfeuer die Kanonen angeworfen. Theoretisch ist es von Samstag bis Montag erlaubt. Ohne Genehmigung drohen jedoch saftige Strafen.