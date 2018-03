Steirische Autorin begeistert mit Debüt

Mit ihrem grandiosen Debütroman „Alles was glänzt“ schickt die steirische Autorin Marie Gamillscheg sich an, die Literaturwelt zu erobern. Im deutschsprachigen Feuilleton wird die in Berlin lebende Grazerin bereits als „eine der aufregendsten jungen Stimmen der deutschsprachigen Literatur“ (Spiegel) gefeiert.