Hauser Kaibling will olympische Damen-Rennen

Fix ist: Die Snowboard- und Ski-Freestyle-Medaillenentscheidungen sind am Kreischberg geplant. In St. Georgen am Kreischberg wurde ein einstimmiger Beschluss gefasst, die Bewerbung zu unterstützen. 36.000 Euro sind in mehreren Tranchen möglich, die Hälfte übernimmt Nachbar Murau, mit dem es einen gemeinsamen Tourismusverband gibt. „Das IOC will weg von gigantischen Spielen. Wir sollten diese Chance packen“, so Muraus VP-Bürgermeister Thomas Kalcher. Die SP stimmte ebenso wie die Grünen und die Bürgerliste dagegen, „es ist noch zu viel unklar“, meint SP-Vizebürgermeister Siegfried Fritz, der die Machbarkeitsstudie abwarten will.