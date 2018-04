Taiwan bietet das Beste beider Welten

An der Südwestküste liegt das ab 1621 als niederländische Kolonialstadt errichtete Tainan, das von 1684 bis ins 19. Jahrhundert Taiwans Hauptstadt war. Die Überreste der Forts Zeelandia und Provintia erinnern noch heute an die Herrschaft der Niederländer. Ein lohnendes Fotomotiv ist das an den Indiana-Jones-Tempel Ta Prohm in Angkor Wat erinnernde Anping-Baumhaus, ein ehemaliges Lagerhaus, in das im Laufe der Jahrzehnte Banyan-Bäume gewachsen sind - die Natur hat sich das Gebäude quasi zurückgeholt. Apropos Tempel: Davon gibt es auf Taiwan jede Menge. Vor dem Konfuzius-Tempel in Tainan kann man jeden Vormittag Gruppen beim Tai Chi beobachten, das längst auch in unseren Breiten viele Anhänger gefunden hat. Der Longshan-Tempel in Taipei ist der älteste des Landes und wird „Treffpunkt der Götter“ genannt. Tatsächlich werden hier mehr als hundert verschiedene Gottheiten verehrt, denen Opfergaben wie Früchte, Blumen, Kekse oder Raucherstäbchen dargebracht werden. Täglich beten Tausende Gläubige um einen liebevollen Ehepartner, ein gesundes Kind oder darum, eine besonders schwierige Prüfung an der Universität zu bestehen. Mein Wunsch kommt mir im Vergleich dazu eher bescheiden vor: „Bitte, lass mich bald wieder nach Taiwan kommen“