Meister Lampe und das Osternest

Die Himmelshenne als Konkurrent

Auch musste sich der Osterhase brauchtumsmäßig gegen starke tierische Konkurrenz durchsetzen. Mancherorts ist ihm das erst durch die globale Kommerzialisierung des Osterfestes gelungen, etwa gegen den Kuckuck in der Schweiz, den Osterfuchs in Westfalen, den Hahn in Böhmen. In Österreich, insbesondere in Kärnten, war die Osterhenne bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts höchst aktiv. Sie kam aus dem Himmelsblau, deshalb nannte man sie auch Himmelshenne. Sie brachte Eier und kleine Geschenke. Manchmal war sie zu müde zum Weiterfliegen und hockte am Ostersonntagmorgen mit Farbe bekleckst im Hühnerstall. Brauchtumsexperte Heimo Schinnerl: „Es war Aufgabe des Bauern, am Karsamstag die Eier zu färben. Mit der Restfarbe beglückte er noch eine Henne. Die saß dann als höchst lebendiger Beweis ihrer selbst auf der Hühnerleiter!“