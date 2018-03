Mieten wurden schon wieder teurer!

Doch nicht nur jene, die in der Inneren Stadt wohnen möchten, sollten viel Geld haben. Auch im zweitteuersten Bezirk, der Donaustadt, zahlt man schon 14,10 Euro pro Quadratmeter, gefolgt von Mariahilf und Neubau mit 14 Euro. Als günstigste Stadtviertel schneiden Simmering und Favoriten ab. Lediglich in Ottakring, Penzing und Rudolfsheim-Fünfhaus sind die Mieten mit Preisen zwischen 12,30 und 12,50 Euro auf ähnlich niedrigem Niveau. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Auswertung von immowelt.at auf Basis von 143.700 inserierten Angeboten in den 23 Bezirken.