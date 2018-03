„Meine Kinder waren meine Auferstehung“

Ein Albtraum.

Es ging alles so schnell. Alles tat furchtbar weh. Ich hab’ so sehr geschrien, lag am Boden und konnte mich nicht mehr bewegen. Erst mein Mann konnte mir dann helfen und mich hinauf in die Wohnung tragen (schluckt und wischt sich Tränen aus dem Gesicht). Meine älteste Tochter war so geistesgegenwärtig und holte Mineralwasser, um meinen Körper zu kühlen.