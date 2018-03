Arg! 14 Teams zittern in 2. Bundesliga vor Abstieg

Der Abstiegskampf in der zweiten deutschen Fußball-Bundesliga wird in der Schlussphase der Saison zur reinen Nervensache. 14 von 18 Teams müssen bei jetzigem Stand im engsten Abstiegsfinale der Zweitliga-Geschichte noch zittern. So kommt es am siebentletzten Spieltag am Wochenende gleich zu fünf echten Duellen im Kampf um den Klassenerhalt. Auch einige Österreicher-Klubs sind mit dabei.