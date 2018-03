„Slugging“ heißt das Geheimnis für zarte Haut

Wer möchte denn nicht eine Haut so zart wie ein Babypopo haben? Das soll jetzt möglich sein, ohne den Schönheitschirurgen besuchen oder Hunderte von Euro für einen kleinen Creme-Tiegel ausgeben zu müssen. Dieser neue Skin-Trend kommt aus Südkorea und ist mittlerweile auch in unsere Breitengerade vorgedrungen: Slugging. Der Name hört sich zwar nicht so verführerisch an, es soll Frau jedoch verführerisch machen. Was man dazu braucht? Vaseline.