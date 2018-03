Von 0:4 auf 4:4! Das Fußball-Wunder des Jahres?

Was für ein unfassbares Comeback: In der sechsthöchsten Spielklasse in England beim Spiel zwischen Kidderminster gegen Salford kam es zu verrückten Szenen. Die Heimmannschaft lag zunächst klar mit 4:0 vorne, doch dann kam der Wendepunkt. Salford kam noch einmal heran und glich sogar in der allerletzten Minute aus - ein wahres Fußball-Wunder!