Emery weg? Tuchel Favorit auf Trainerjob bei PSG

PSG-Sportdirektor Antero Henrique verwies in dem Bericht darauf, Emery habe einen gültigen Vertrag mit dem Klub. „Das ist nicht der Moment, um über dieses Thema zu sprechen. Wir sind in einer wichtigen Phase der Saison und müssen viel arbeiten, um unsere Ziele zu erreichen“, sagte Henrique einen Tag vor dem Ligacupfinale des klaren Tabellenführers Paris gegen AS Monaco.