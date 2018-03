Übergriff auf junge Linzerin geklärt

Geklärt ist der sexuelle Übergriff auf eine 18-jährige Linzerin, die am 14. März von einem Unbekannten bedrängt worden war, nachdem sie aus der Straßenbahn ausgestiegen war. Ein Taxlerin konnte sich erinnern, dass sie am Vortag am Hauptbahnhof einen Mann, auf den die Beschreibung passte, bei einer ähnlichen Tat beobachtet hatte. Es handelt sich um einen geistig beeinträchtigten 29-Jährigen, der bei der Tat betrunken war.